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Yaramazlara biraz batar!

Polonya genelkurmay başkanı ‘corona’ya yakalandı

Polonya Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Almanya’daki askeri bir toplantıdan dönen General Jaroslaw Mika’da yeni tip corona virüsünün tespit edildiği duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

Genelkurmay başkanının durumunun iyi olduğu belirtilirken, kendisine Polonya’ya dönerken eşlik eden heyettekilerin de karantinaya alındığı belirtildi.

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Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika ile birlikte 20’ye yükseldiğini bildirdi.

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