Polonya genelkurmay başkanı ‘corona’ya yakalandı

Polonya Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Almanya’daki askeri bir toplantıdan dönen General Jaroslaw Mika’da yeni tip corona virüsünün tespit edildiği duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

Genelkurmay başkanının durumunun iyi olduğu belirtilirken, kendisine Polonya’ya dönerken eşlik eden heyettekilerin de karantinaya alındığı belirtildi.

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Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika ile birlikte 20’ye yükseldiğini bildirdi.