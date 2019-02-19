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Yaramazlara biraz batar!

PollMark anketi: İstanbul’da İmamoğlu önde, ilçelerde AKP

PollMark Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu önde.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’te yer alan habere göre PollMark, 9-15 Şubat tarihlerinde İstanbul’da 5 bin 24 kişiyle görüşerek yerel seçim hakkındaki fikirlerini sordu.

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Katılımcıların yüzde 37,8’i İstanbul’da CHP’nin adayı İmamoğlu’nu, yüzde 36’sı da AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ı destekleyeceklerini kaydetti.

Ankette “Sadece Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu aday olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 50,6’ı İmamoğlu, yüzde 49,4’ü de Yıldırım cevabını verdi.

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Yıldırım’a dair soruya katılımcıların yüzde 46,5’i, “Olumlu kanaate sahibim” derken İmamoğlu’nda bu oran yüzde 51,6 çıktı.

İlçe belediyelerinde ise AKP yüzde 34,5’le birinci olurken onu yüzde 34,2’yle CHP takip etti.

Katılımcılar yüzde 49,1’le adayın, yüzde 41’le de partinin oy tercihlerinde etkili olacağını kaydetti.

‘Genel’de AKP

“Bugün Meclis seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna da katılımcıların yüzde 33,1’i AKP, yüzde 25,4’ü CHP, yüzde 6,9’u MHP, yüzde 9,7’si HDP, yüzde 5,4’ü de İYİ Parti dedi.

Kararsızlar ve ‘hiçbiri’ diyenler dağıtıldığında ise AKP yüzde 40,2’yi bulurken CHP yüzde 30,8 çıktı. HDP yüzde 11,7, MHP yüzde 8,6, İYİ Parti ise yüzde 6,6 olarak kayda geçti.

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