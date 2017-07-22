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‘Politikamız değişecek’ diyen Gabriel’den ülkedeki Türklere: Önlemler size karşı değil

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Almanya, Türkiye’yle bir Alman vatandaşının da aralarında bulunduğu hak savunucularının tutuklanmasının ardından ters düşmesi sonrası, ülkede yaşayan Türklere ilanla mesaj verdi: “Önlemlerin hiçbiri Almanya’da yaşayan Türkiyelilere yönelik değildir.”

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından pamuk ipliğine bağlı halen gelen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunuclarının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyiden iyiye gerilmişti.

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Tutuklamanın üzerinden geçen dört günlük sürede Türkiye’den ve Almanya’da en üst düzey devlet yetkilileri ‘demeç savaşları’na girişmiş, birbirlerine yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

‘Almanlarla Türkler arasındaki dostluk büyük bir hazine’

Hal böyleyken, Türkiye haricinde en çok Türk nüfusunun barındığı Almanya’da bakanlık düzeyinde harekete geçildi.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Bild’e Türkçe ve Almanca ilan verdi. ‘Sevgili Türk hemşerilerim’ başlıklı ilanda, Türkiye’ye yönelik atılan ve atılacak adımların Almanya’daki Türklerle bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

İlanın tam metni şöyle: “Federal hükümetin tümü adına da size bu şekilde hitap etmek istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilerimizde şu anda yaşanan büyük zorlukları özellikle siz de hissetmektesiniz. Sizin vatanınız Almanya’dır, fakat birçoğunuz için aynı zamanda da Türkiye’dir.

Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum: Almanlarla Türkler arasındaki dostluk büyük bir hazinedir. Biz Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması için her zaman çaba sarf ettik, çünkü Almanya ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin sizin açınızdan da önemli olduğunu biliyoruz.

Fakat şu anda Türkiye’de suçsuz Alman vatandaşları tutuklanmaktadır. Alman Hükümeti olarak tepki vermeden seyirci kalmamız mümkün değildir. Vatandaşlarımızı korumak zorundayız.

Bu nedenle Alman Hükümetinin Türk siyaseti karşısındaki politikaları değişecektir. İşbirliğimizi ve özellikle Türkiye’ye yapılan ekonomik yardımları yeniden gözden geçireceğiz ve Avrupa’da da net bir tutum için girişimlerde bulunacağız.

Şunu bilmenizi istiyoruz ki, bunların hiçbiri Türkiye’deki in­sanlara ve Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanlara karşı alınan önlemler değildir.

Zira Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkiler ne kadar zor olursa olsun, bizim için şu çok açıktır: Sizler, Almanya’daki Türkiye kökenli insanlar, Alman pasaportuna sahip olsanız da, olmasanız da, bizim bir parçamızsınız. En içten selamlarımla.”

Türkiye’de, Alman vatandaşı gazeteciler Deniz Yücel ve Meşale Tolu da tutuklu bulunuyor. İlanda buna da atıf yapıldı.

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