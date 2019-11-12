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Yaramazlara biraz batar!

Politico: Trump, AB araçlarına getirilecek vergiyi altı ay daha erteleyebilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın en geç çarşamba günü vermesi gereken Avrupa Birliği’nden (AB) araç ithalatına vergi kararının altı ay daha ertelenceği iddia edildi.

Fotoğraf: Reuters

Politico’nun adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump’ın, daha önce altı ay ertelediği, ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesi ile AB’den araç ithalatına yüzde 25 tarife uygulayıp uygulamama karını en geç çarşamba günü vermesi gerekiyor.

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Trump yönetiminin bir yandan Çin ile anlaşma imzalama hazırlığı içinde olduğuna ve bazı öngörülemeyen gelişmelerin yaşanması risklerine dikkat çeken kaynaklar, Trump’ın tarife kararını altı ay için daha ertelemesi kararı alcağına inanıyor.

Haberde, ABD yönetiminin Japonya ile araç ithalatı konusunda bir sorun yaşamadığını ve Japon araçlarına vergi konusunu gündeme getirmediğini anımsatan kaynaklar, Japonya’nın pazarını ABD tarım mallarına açtığına dikkat çekiyor. Buna karşılık AB, tarım ürünleri konusunun müzakere masasına dahi getirilmesine karşı duruyor.

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