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Yaramazlara biraz batar!

Polisten uyuşturuculu ‘Evde kal’ mesajı

Narkotik ekipleri İstanbul’da yapılan bir operasyonda el konulan uyuşturucuyu, ‘Evde kal’ yazarak sergiledi.

Fotoğraf: Twitter

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Haliç polis merkezi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişiyi fiziki takibe aldı. Polis mahalle aralarında uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Sorguya alınan ‘torbacı‘,  polise aynı bölgede satış yapan bir başka kişinin ismini verdi. Polis, diğer ‘torbacı‘yı da gözaltına aldı.

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Şüphelilerin sorgulanmasıyla tespit edilen tedarikçinin evine yapılan baskında 1.5 milyon lira değerinde uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve iki adet hassas teraziye el konuldu.

Operasyon sonrası çekilen ‘sergi‘ fotoğrafları İçişleri Bakanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın resmi Twitter hesaplarından paylaşıldı.

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