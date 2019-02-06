Polisten usulsüzlük: Emekli Sayıştay hakiminin darp görüntüsü makaslanmış

Geçen yıl Ankara Yüksel Caddesi’ndeki açıklamada emekli Sayıştay hakimi Perihan Pulat’ı darp eden polisin yargılandığı davada mahkemeye sunulan görüntülerin kesildiği ortaya çıkarken, söz konusu polis hakkında yakalama kararı verildi.

Fotoğraf: Twitter

1 Mayıs 2018’de ‘İşimizi geri istiyoruz’ talebiyle basın açıklaması yapılırken 77 yaşındaki Pulat’a saldırarak darp eden polisin yargılanması Ankara 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

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Bildirdiği adreste bulunmadığı için iddianame verilemeyen polis duruşmaya katılmadı. Mazeret dilekçesi de vermeyen polis, seçim güvenliği çalışmalarında yer aldığına ilişkin yazısını mahkemeye gönderdi. Ancak bunu geçersiz bir mazeret olarak kabul eden mahkeme polis hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Tanık polisi teşhis etti

Jin News’ün haberine göre Pulat mahkemede o gün bir şahıs tarafından havaya fırlatıldığını ve şiddetle baş üstü düştüğünü söyledi.

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Tanık olarak dinlenen Mahmut Konuk da “Çok şiddetli bir yere düşme sesi duydum… Perihan hanımı yerde yatarken gördüm. Kafasında yumurta büyüklüğünde bir şişlik vardı” dedi. Konuk, o sırada koşarak kaçan uzun saçlı birini gördüğünü, daha sonraki teşhisten de şahsı tanıdığını söyledi.

İfadelerin ardından mahkeme, emniyetin sunduğu görüntüleri de izledi. Görüntülerde, Pulat’ın darp edildiği bölümün bulunamaması üzerine avukat Alişan Şahin, orijinal görüntüleri CD olarak mahkemeye sundu. Şahin, “Emniyetin oradaki görüntüyü makaslayıp çıkarması bile sayın mahkememizde bir kanaat oluşturmaya yeterlidir” dedi.