Polisten sokağa çıkma yasağı denetimi: Kurala uymayana 3 bin 182 lira ceza

İstanbul dahil 31 kentte iki günlüğüne ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde dışarı çıkanlara para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, 31 kentte 11 ve 12 Nisan için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasak boyunca fırınlar ve sağlık kuruluşlarının açık kalacağı açıklanmıştı. Sadece bazı işyerlerinde çalışanların işe gitmesine izin verilmişti.

Reklam

Trafik polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Aksaray’da, Valide Sultan Camii önündeki kavşakta sosyal mesafeyi koruyarak uygulama yapan ekipler, maske ve eldiven takarak sürücülere kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı.

Kadıköy’de de ekipler tarafından denetim yapıldı. Bostancı’da denetim yapan trafik polisler, araçları tek tek durdurdu. Denetimler sırasında durdurulan Ahmet Karakelle isimli sürücüye yasağa uymadığı gerekçesiyle 3 bin 182 ceza kesildi. Karakelle, “İşyerimi kontrol etmek için evden çıkmıştım ama cezayı yedik. Moralim çok bozuk” dedi.

‘Uyanınca haberim oldu’

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Selekler Kavşağı’nda bisikletleriyle seyreden 29 yaşındaki Berke Can Yılmaz ve 24 yaşındaki Ezgi Eratik polisler tarafından durduruldu.

Reklam

İkili, arkadaşlarının evinde uyuyakaldıklarını, yasaktan sabah uyandıklarında haberdar olduklarını öne sürdü. Berke Can Yılmaz şunları söyledi: “Zamanı geri alamıyorum. Sabah uyanınca haberim oldu. Arkadaşımın evinde de kalamayacağımıza göre evimize gidiyoruz. Servis olsaydı servise binerdik ama servis yok. O yüzden bisikletle evimize gidiyoruz. Mağduruz.” İkiliye 3 bin 542’şer lira ceza yazıldı.