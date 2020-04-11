Diken

Yaramazlara biraz batar!

Polisten sokağa çıkma yasağı denetimi: Kurala uymayana 3 bin 182 lira ceza

İstanbul dahil 31 kentte iki günlüğüne ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde dışarı çıkanlara para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, 31 kentte 11 ve 12 Nisan için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasak boyunca fırınlar ve sağlık kuruluşlarının açık kalacağı açıklanmıştı. Sadece bazı işyerlerinde çalışanların işe gitmesine izin verilmişti.

Reklam

Trafik polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Aksaray’da, Valide Sultan Camii önündeki kavşakta sosyal mesafeyi koruyarak uygulama yapan ekipler, maske ve eldiven takarak sürücülere kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı.

Kadıköy’de de ekipler tarafından denetim yapıldı. Bostancı’da denetim yapan trafik polisler, araçları tek tek durdurdu. Denetimler sırasında durdurulan Ahmet Karakelle isimli sürücüye yasağa uymadığı gerekçesiyle 3 bin 182 ceza kesildi. Karakelle, “İşyerimi kontrol etmek için evden çıkmıştım ama cezayı yedik. Moralim çok bozuk” dedi.

‘Uyanınca haberim oldu’

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Selekler Kavşağı’nda bisikletleriyle seyreden 29 yaşındaki Berke Can Yılmaz ve 24 yaşındaki Ezgi Eratik polisler tarafından durduruldu.

Reklam

İkili, arkadaşlarının evinde uyuyakaldıklarını, yasaktan sabah uyandıklarında haberdar olduklarını öne sürdü. Berke Can Yılmaz şunları söyledi: “Zamanı geri alamıyorum. Sabah uyanınca haberim oldu. Arkadaşımın evinde de kalamayacağımıza göre evimize gidiyoruz. Servis olsaydı servise binerdik ama servis yok. O yüzden bisikletle evimize gidiyoruz. Mağduruz.” İkiliye 3 bin 542’şer lira ceza yazıldı.

İETT yasak süresince seferlerini ‘seyreltti’

Yasak başladı, sokaklar boş kaldı

Bakanlıktan ekmek dağıtımı için valiliklere talimat

Sokağa çıkma yasağının kapsamı açıklandı: Eczaneler ve fırınlar açık olacak

İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberimiz yoktu

Sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum; sosyal mesafe hak getire

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki gün sokağa çıkma yasağı

SON HABERLER

500’üncü yılında Rafaello ve Covid-19

Kim derdi ki, ölümünden 500 yıl sonra Rönesans’ın unutulmaz sanatçısı Raffaello’nun 2020 kutlama programı, sergileri, özel hazırlanmış Raffaello turları Covid-19 nedeniyle iptal olacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...