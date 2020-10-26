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Yaramazlara biraz batar!

Polisten, ‘salgına uygun’ yakalama taktiği: Filyasyon görevlisi kılığına girdi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, filyasyon ekiplerinin kullandığı özel kıyafeti giyen polis, hırsızlık zanlısı bir kişiyi evinde yakaladı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş’ta dört farklı hırsızlık olayına karıştığı ve sürekli adres değiştirdiği tespit edilen zanlıyı filyasyon görevlisi kıyafeti giyerek yakaladı.

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Sağlık çalışanlarının evine ilaç götürdüğünü zanneden ve ardından gözaltına alınan H.B.’nin emniyette 32 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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