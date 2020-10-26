Polisten, ‘salgına uygun’ yakalama taktiği: Filyasyon görevlisi kılığına girdi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, filyasyon ekiplerinin kullandığı özel kıyafeti giyen polis, hırsızlık zanlısı bir kişiyi evinde yakaladı.
AA’nın haberine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş’ta dört farklı hırsızlık olayına karıştığı ve sürekli adres değiştirdiği tespit edilen zanlıyı filyasyon görevlisi kıyafeti giyerek yakaladı.
Sağlık çalışanlarının evine ilaç götürdüğünü zanneden ve ardından gözaltına alınan H.B.’nin emniyette 32 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.