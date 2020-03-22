Polisten sahilde ‘corona’ anonsu

İstanbul’da polis ekipleri yeni tip corona virüsü tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsu yaptı.

Fotoğraf: DHA

İlk olarak Çin’de görülen ve tüm dünyayı etkileyen virüs nedeniyle Türkiye’de 21 kişi hayatını kaybetmiş, hasta sayısı 947’ye çıkmıştı. 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, yetkililer zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmamasını istemişti.

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Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de uyarılara kulak asmayarak sahillere gitti. Arnavutköy sahilini dolduran bazı vatandaşlar yürüyüp koşarken bazıları balık tuttu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yasağa riayet edilmesini isteyerek “Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin” uyarısında bulundu.

Polisten anons

Polisimiz, Jandarma'mız,

Tüm Türkiye’de vatandaşımızı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda sesli araçlarla uyarıyor, bilgilendiriyor..



Evinizde Kalın Türkiye#EvdeHayatVar 🏠 pic.twitter.com/GZU0bYb734 Reklam March 22, 2020

Polis, yoğunluğun yaşandığı bölgelere giderek, “Değerli İstanbullular; evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerin hayati derecede önemlidir. Zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız” diye anons yaptı.