Polisten motosiklet denetimi: 5 bine yakın sürücüye işlem

Yurt çapında hafta sonu yapılan denetimlerde yüzlerce motosiklet trafikten men edilirken, çok sayıda sürücüye de işlem yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 30-31 Mayıs’ta ülke genelinde eş zamanlı olarak motosiklet ve kask denetimi yaptı.

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Buna göre, 18 bin 256 motosiklet sürücüsü denetlendi. 438 motosiklet trafikten men edilirken, 1111 sürücüye kask kullanmamak, 361 sürücüye ise zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan işlem yapıldı.

Toplam 4 bin 686 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.