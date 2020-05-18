Polisten, kumar baskınında bulunan paralarla, ‘Evde kal’ mesajı

Kütahya’da polis ekiplerince baskın yapılan bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 15 kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı. Polis, masalarda bulduğu paralarla, “Evde kal” yazarak topluma mesaj verdi.

Fotoğraf: DHA

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi’nde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 03:00’te, bir apartmanın üçüncü katına savcılık baskın yapan ekipler, 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Cadde üstündeki bir kişinin ise park halindeki otomobilde telsizle gözcülük yaptığı tespit edildi.

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Masalarda yaklaşık 25 bin lira ele geçirildi. Para, zar ve pullar ile haberleşme için kullanılan telsizlere el konuldu. Şüpheliler hakkında kumar oynamak suçundan adli soruşturma başlatılırken, corona virüsü tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.