Polisten, Kadıköy’de toplanan öğrencilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale

İstanbul’da, Kadıköy’de ‘kayyım rektör’ protestosu için toplanan öğrencilere polis müdahale etti; biber gazı sıktı ve plastik mermi kullandı.
Öğrenciler, bugün de cumhurbaşkanı kararnamesi ile Boğaziçi’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmeye devam ediyor.
Dünkü olaylarda polis yerleşkeye girip, oturma eylemi yapan 159 öğrenciyi gözaltına almıştı.
Bunun üzerine öğrenciler bugün saat 18:00’de Kadıköy Rıhtımı’nda buluşulacağını duyurmuştu.
Kadıköy Kaymakamlığı da bu çağrıyı hatırlatıp, söz konusu alana gösteri yasağı getirmişti.
Boğaziçi Dayanışması, Hisarüstü’nden Kadıköy’e gitmeye çalışan öğrencilerin duraklardan ve otobüslerden gözaltına alındığını duyurdu.
Polis, rıhtımı ablukaya alıp ‘dağılın’ uyarısı yaptı.
Kadıköy’de buluşan öğrenciler, ‘Kayyım rektör istemiyoruz’ sloganları atarak rıhtıma doğru yürüdü.
Polis, toplanan öğrencilere biber gazı ve tazyikli su sıktı; plastik mermi kullandı. Gözaltılar var.
Gözaltlarına tepki gösteren kadın: “Kolay mı yetişiyor bu gençler?”
Öğrenciler, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.
Öğrenciler Kadıköy sokaklarına dağıldı, evlerden ‘tencere-tava’ sesleri ile destek geldi.
TİP: Barış Atay’a saldırı oldu
Türkiye İşçi Partisi (TİP), polisin, partinin milletvekili Barış Atay’ı gözaltına almaya çalıştığı bir video paylaştı ve “Polis, kayyum rektöre direnen öğrencilerle dayanışma için #AşağıBakmayacağız diyerek Kadıköy’de toplanan halka ve milletvekilimiz Barış Atay Mengüllüoğlu’na saldırdı. Bu saldırılar mücadelemizi engelleyemeyecek” dedi.
Boğaziçi Dayanışması herkesi saat 9’da ‘cama çıkıp ses çıkarmaya’ çağırdı.
Kadıköy’de eylemlerine devam eden öğrencilere halktan alkış ve kornalarla destek geldi.
Ahmet Şık: Gözaltına alınanlar iki saatten fazladır araçlarda
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “Kadıköy’de gözaltına alınanlar ters ve düz kelepçeli biçimde 2 saatten fazladır araçlarda tutuluyor” dedi ve gözaltı aracında bulunan öğrencilerin görüntülerini paylaştı.