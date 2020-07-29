Polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Sürücü hayatını kaybetti; motosikletteki diğer kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Yenidoğan Mahallesi’nde motosikletteki iki kişiden şüphelenen polis ekipleri durmalarını istedi. Polis, ihtara uymayan motosiklet sürücüsünü takipe başladı. Motosiklet, Ufuk Caddesi’nde doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ve yolcu yola savruldu.

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Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosikletteki Enes C. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.