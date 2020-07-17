Polisten kaçmaya çalışırken inşaattan düşüp bacağını kırdı

Adana’da, inşaata giren hırsızlık şüphelisi, bina sahibi ve polislerden kaçmak isterken 4 metre yükseklikten düşünce bacağını kırdı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde, bir şüphelinin site inşaatına girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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İnşaat sahibi ve bekçisiyle şüpheliyi bulmak için çalışma yapan ekipler, sonuç alamayınca bir süre inşaat önünde bekledi.

Bu sırada bir kişinin inşaattan molozların üzerine düştüğünü fark eden ekipler, yaralanan kişinin aradıkları hırsızlık şüphelisi olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 4 metreden yükseklikten düştüğü ve sol ayağının kırıldığı belirlenen şüpheli C.Ö, olay yerine çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.