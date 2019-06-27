Polisten kaçarken yayaların arasına daldı: İkisi ağır dört yaralı

Ümraniye’de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan bir otomobilin yayalara çarpması sonucu ikisi ağır dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Dudullu Alemdağı Caddesi’nde ilerleyen 34 HZ 8545 plakalı otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin, cadde üzerinde denetim yapan bir polis aracının aynasına çarpıp kaçmaya başladı. Aşırı hızlı giden sürücü Keskin önce kaldırıma çarparak karşı şeride fırladı ve halı sahada yaptıkları maçtan dönen altı kişinin arasına dalıp bir evin duvarına çaptı.

Reklam

Gruptan dört kişi aracın çarpması sonucu yaralandı ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu’nun durumu ciddi.



Otomobilden yaya olarak kaçan sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanında bulunan arkadaşı Onur Dikmen kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

