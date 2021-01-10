Polisten kaçarken önce maraton koşanların arasından geçti sonra yayaya çarptı: Çarptığı kişi hayatını kaybetti

Adana’da, polisten kaçmaya çalışırken kentte düzenlenen maratona katılanların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre, sokağa çıkma kısıtlamasında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Yüreğir çıkışında önlem alan polis ekipleri, motosiklet sürücüsü Kemal Erdi Ş.’yi (30) durdurmak istedi.
Sürücü, ekiplerin “Dur” ihtarına uymayıp Mithat Özsan Bulvarı’na yönelerek 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nda koşan yarışçıların arasına girdi.
Çok sayıda polis ekibi sürücünün peşine düştü.
Motosikletli, güzergahta önlem alan ekiplerin de ihtarına uymayıp Karataş Caddesi’ne girerek kaçmaya devam etti.
Kemal Erdi Ş., kovalamaca sırasında marketten alışveriş yapmak için evinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal’a (76) çarptı.
112 Acil Servis ekipleri Tuğal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Kemal Erdi Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.