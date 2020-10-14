Polisten kaçarken havalandırma boşluğuna sıkıştı; itfaiye zor kurtardı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eski başkanı Haşim Kılıç, Anayasa’nın 153. maddesine göre AYM’nin kararlarının bağlayıcı olduğunu, mahkeme ihlal kararı vermişse durumun ihlal yapılan anın bir öncesine dönmesi gerektiğini söyledi.