Polisten kaçarken havalandırma boşluğuna sıkıştı; itfaiye zor kurtardı

Aydın’da polisten kaçarken evinin havalandırma boşluğuna sıkışan hırsızlık şüphelisi itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.
AA’nın haberine göre polis,hakkında hırsızlık suçundan arama kararı bulunan Y.G.’nin (25) adresini tespit etti.
Ekipler, Orta Mahalle’deki eve gitti. Ev arkadaşının kapıyı açmasının ardından polisten kaçmaya çalışan Y.G., banyodaki havalandırma boşluğuna girdi.
Boşluğa sıkıştı; çıkamayınca itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla duvarın bir kısmını kırarak Y.G.’yi çıkardı.
Y.G. tedbir amaçlı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.