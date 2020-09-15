Polisten kaçarken damdan düşünce yakalandı

Adana’da ağabeyini bıçakla yaralayan bir kişi, polis ekiplerinden kaçtığı sırada damdan düşünce yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde M.B., ağabeyi A.B. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti.

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M.B., A.B.’yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralanan A.B., olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cinayet büro amirliği ekipleri, M.B.’nin gidebileceği yerlerde araştırma başlattı.

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Şüphelinin Dede Korkut Mahallesi’ndeki bir akrabasının evine giden ekipler, görüşme yaptıkları sırada M.B.’nin damdan atlayarak kaçmaya çalışması üzerine “Dur” ihtarında bulundu.

İkaza uymayan M.B., iki katlı evin damından bitişikteki evin sundurmasına düşerek yaralandı.

Polis tarafından yakalanan M.B. Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.