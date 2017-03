Polisten dayak yediği şikayetiyle 155’i arayan gençlere yanıt: Onun eline koluna sağlık

Paten kayarken gürültü yapmaları nedeniyle sivil polisten dayak yedikleri iddiasıyla 155’i arayan iki gence M.A adlı polis, “Eline koluna sağlık” diye yanıt verdi. Hakkında soruşturma açılan M.A. ‘iş yoğunluğu’ndan dolayı böyle bir yanıt verdiğini savundu.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Gaziantep’te yaşayan 18 yaşındaki B.E. adlı genç, arkadaşlarıyla Karataş Mahallesi’ndeki bir parkta patenle kayarken, yanlarına polis R.Ç. geldi. R.Ç., bağırıp küfrettiklerini söyleyerek, B.E.’den kimliğini istedi. B.E. kimliğini vermeyince R.Ç tarafından darp edildi. Yüzüne yumruk yiyen B.E., kafasını da bir bankın demirlerine çarptı. R.Ç.’nin yanındaki bir kişi de gruptan T.D.’yi dövdü.

Polisten kurtulan B.E., cep telefonuyla 155’i arayıp ihbarda bulundu. Görevli polis memuru M.A., “Eline koluna sağlık” dedi ve ihbarı işleme koymayarak ‘Bilgi’ diye kaydetti.

Şikâyet üzerine valilik, 17 Temmuz 2016’da soruşturma izni verdi. Bunun üzerine polis M.A. hakkında ‘görevini kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı. M.A., ifadesinde iş yoğunluğu nedeniyle böyle yanıt verdiğini söyledi.

R.Ç.’nin ‘basit yaralama’dan yargılanması sürüyor.