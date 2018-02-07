Polisten Afrin harekatına tuhaf destek: Kaçak sigarayla ‘Zeytin Dalı’ yazdılar

Kayseri polisi, kaçakçılık operasyonunda bulunan sigaraları basına gösterirken Afrin’e yönelik harekata atfen ‘Zeytin Dalı’ yazdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezinde cinsel uyarıcı hap ve gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı yönünde bilgi alınan Suriye uyruklu A.B. takibe alındı.

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A.B.’nin iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.B.’nin iş yerinde, 40 cinsel uyarıcı hap ve bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Polis ekipleri operasyonun basın tanıtımını yaparke kaçak sigaralarla Afrin’de gerçekleştirilen operasyona destek vererek ‘Zeytin Dalı’ yazdı.