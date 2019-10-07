Polislerin yalnız bıraktığı şüpheli, ekip aracını ve silahları alıp kaçtı

Konya’dan Ankara’ya götürülen bir şüpheli, sivil polislerin araçtan inmesini fırsat bilerek kayıplara karıştı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre polis, aranan bir şüpheliyi gözaltına alarak Ankara’ya götürmek için sivil polis aracına bindirdi.

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Polisler, Ankara’ya ilerlerken kendilerine yol vermediğini öne sürdüğü bir aracın önünü kesti. Her iki polis de araçlarından inerek sürücünün yanına gitti.

Bu sırada sivil polis aracında yalnız kalan şüpheli, aracın sürücü koltuğuna geçerek kaçtı. Araçta polislerin telefonları ve silahları da bulunuyordu.

Kaçan şüpheli aranıyor. Araçta GPS sisteminin de bulunmadığı öğrenildi.