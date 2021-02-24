Polislerin suratına öksüren kadına dört ay hapis cezası

Britanya’da, ‘kasıtlı olarak’ Covid-19 kısıtlamalarını denetleyen polislerin suratına öksüren bir kadın dört ay hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: Kuzey Yorkshire Polisi

Kuzey Yorkshire bölgesindeki Scarborough’da yaşayan Lisa Dawn Fisher’in (31) evine, 30 Ocak’ta, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiğine dair ihbar üzerine polis ekibi gitti.

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Önce eve giden iki polise hakaret eden sonra da onlara yönelip öksüren Fisher gözaltına alındı.

Fisher, mahkemede yaptıklarını itiraf etti.

Mahkemenin hakimi, yaptığının hiçbir koşulda kabullenilemeyecek bir şey olduğunu, ancak öksürme yoluyla çok kolay bulaşabilecek bir hastalık varken insan sağlığını tehlikeye atacak bir davranış sergilediğini söyledi. Ve onu hapse mahkum etti.

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Fisher, 75 sterlin (757.17 lira) de tazminat ödeyecek.