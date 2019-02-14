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Polisleri yumruklarıyla savuşturmuştu: ‘Sarı Yelekli’ boksöre iki buçuk yıl hapis

Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’ protestolarında eylemcilere karşı şiddet kullanan polisleri yumruklarıyla geri çekilmeye zorlayan boksöre iki buçuk yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Line Press (Arşiv)

17 Kasım 2018’de akaryakıt zamları sonrası başlayan ‘Sarı Yelekliler’ eylemleri, kısa sürede kitleselleşmişti. Fransız hükümeti zamları askıya almış ancak ‘Sarı Yelekliler’ bunu yeterli bulmamış, eylemlerin süreceğini bildirmişti. Hükümet son olarak zamların iptal edildiğini duyurmuştu. Eylemlerler kitleselliğini kaybetse de sürüyor.

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Bir yıl hapis hemen yürürlüğe girecek

Başkent Paris’te ocak ayı başında sekizincisi düzenlenen eylemde eski boksör Christophe Dettinger polis müdahalesine karşı yumruklarını ‘konuşturmuştu’.

Fransız yargısı göstericiyi bir yılı hemen uygulanmak üzere, bir buçuk yılı ise ertelenmiş toplam iki buçuk yıl hapis cezasına mahkum etti.

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Dettinger önceki duruşmalarda yaptığından pişman olduğunu belirterek polisin göstericilere şiddet uygulamasının ardından sinirlenerek hata yaptığını söylemişti.

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