Polisleri görünce bir avuç hapı yuttu; hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de devriye gezen polis ekiplerini karşısında gören Mikail Y., elindeki bir avuç uyuşturucu hapı yuttu. Fenalaşan Mikail Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mikail Y. dün akşam saat 23:30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi, Cırgalan Caddesi’nde, hafif ticari aracı içerisinde beklediği sırada, tek şeritli yolda karşısından gelen polis ekiplerini görünce paniğe kapıldı. Araçtan inip koşmaya başladı ve elindeki bir avuç uyuşturucu hapı yuttu.
Polis, Mikail Y.’nin ağzındaki hapları görünce sağlık ekipleri çağırıldı. Mikail Y. Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mikail Y.’ye ait hafif ticari araç çekiciyle emniyet otoparkına çekildi. Polis soruşturma başlattı.