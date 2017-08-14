‘Polislere saldırdı’ iddiası üzerine CHP’li belediye başkanına soruşturma

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında karakola giderek polisleri darp ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
AA’nın haberine göre İmamoğlu ve beraberindekilerin polislere saldırıp hakaret etmekle suçlanması üzerine Büyükçekmece başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
Akşam gazetesinin haberi sonrası başlatılan soruşturmada belediye başkanı da dahil tarafların ifadeye çağrılabileceği belirtildi.
Akşam’ın iddiası
İktidara yakın Akşam’dan Ercan Öztürk’ün haberinde İmamoğlu’nun Gürpınar Stadyumu’ndaki sosyal tesisin işletmecisi Emin Cesaret’i tesisten çıkarmak istediği iddia edildi.
Evimiz Beylikdüzü Vakfı’nın işletme önünde “Bu tesislerde gençler kötü alışkanlıklara alıştırılıyor. Burada bonzai satılıyor” diyerek imza kampanyası başlattığı öne sürülen haberde, vakıf üyeleriyle işletmeciler arasında tartışma çıktığı, tarafların Gürpınar Polis Merkezi’ne götürüldüğü ifade edildi.
Haberde, işletmecilerin ifadele sonrası serbest kalmalarının ardından İmamoğlu beraberindekilerin karakola giderek polisleri darp ederek hakaretlerde bulundukları savunuldu.
Belediye, haberi yalanlamıştı.