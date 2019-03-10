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Yaramazlara biraz batar!

Polisler ‘eğlenmek’ istedi! Mekanını açmayan işletme sahibi vuruldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir işletme sahibi kapattığı mekanını eğlenmek isteyen polislere açmadığı gerekçesiyle silahla vuruldu.

Aksaray Mahallesi Asım Bey Sokak’ta bulunan bir eğlence kulübüne gelen sivil üç polis, iş yerini kapatmak üzere olan işletme sahibi Mahmut Ç. ile kulübü açması konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polislerden biri Mahmut Ç.’yi silahla bacağından yaraladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Mahmut Ç.’yi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de suç mahalinde inceleme yaparken, olay anına ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alındı.

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Olaya karışan üç sivil polisin gözaltına alındığı bildirildi.

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