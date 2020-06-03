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Polisin öldürdüğü George Floyd’un altı yaşındaki kızı: Babam dünyayı değiştirdi

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd’un yakın arkadaşı, eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, Floyd’un altı yaşındaki kızının videosunu paylaştı.

Instagram’dan paylaşılan videoda Jackson’ın omuzlarında olan Floyd’un minik kızı Gianna kollarını açarak “Babam dünyayı değiştirdi” derken görülüyor.

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Jackson’ın “Haklısın GiGi, baban dünyayı değiştirdi” notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Jackson, Gianna’yı hayatının her aşamasında destekleyeceğini, onun gözyaşlarını sileceğini belirterek onun için bir baba figürü olmaya çalışacağını açıkladı.

Jackson mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizerek “Floyd artık aramızda olmayabilir ama ben buradayım. Adaletin yerini bulması için buradayım. Kardeşim Floyd için adaleti sağlayacağız” dedi.

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