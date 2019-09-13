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Yaramazlara biraz batar!

Polisin gaz fişeğiyle yaraladığı liseliye 50 bin lira tazminat

Ankara Tuzluçayır’da yapımı planlanan camiye yönelik 2013 yılında düzenlenen protestoda gözüne isabet eden gaz fişeği nedeniyle yaralanan 15 yaşındaki Abidin C. açtığı dava sonucunda 50 bin lira tazminat kazandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Başsavcılığın kamera kaydı bulunmadığı gerekçesiyle soruşturmayı takipsizle sonuçlandırması üzerine C., Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

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AYM, C.’nin ‘yaşam hakkı’nın ve ‘toplantı ile gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı’nın ihlal edildiğine hükmederek soruşturmanın yeniden başlatılması gerektiğini belirtti. Mahkeme C.’ye 50 bin lira da tazminat ödenmesine hükmetti.

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