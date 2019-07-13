Polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı

Eski Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik gerçekleştirilen ‘FETÖ‘ operasyonunda gözaltına 105 eski çalışana yapılan işkence ile ilgili olarak Ankara Barosu’nun hazırladığı rapora, önceki gün Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından verilen yanıttaki, ‘İşkence iddialarının FETÖ tarafından organize edildiği’ iddiasına Ankara Barosu sert tepki gösterdi.