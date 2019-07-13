Ankara’da eylem sırasında gözaltına alındığı sırada polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı.
Demirel’in polis tacizine uğradığı ana ilişkin fotoğraflar kamuoyuna yansımıştı.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Demirel’in gözaltına alındığını Twitter’dan duyurdu.
Aynı saatlerde KHK ile görevinden ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ, sosyal medya hesabından evine polisin girdiğini duyurdu.
Karadağ, Demirel’in cinsel saldırıya uğradığı gün Twitter’dan şunları yazmıştı: “Bu çocuk üniversite öğrencisi. Tayad’ın Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı bir eyleme dün destek verdi. Gözaltına alındı. Ve polisin tacizine uğradı. Bu iğrenç durumu fotoğraf makinesi belgeledi.”