Polise yakalanan alkollü sürücü: Size zorluk çıkarmak istedim, senin canını yiyeyim

Edirne’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücü A.D. kovalamacayla yakalandı. Polise yakalanan sürücünün, “Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim. Benim şu telefonumu bana verin. Benim kimliğim telefonumun arkasında” dediği anlar dikkat çekti.

Ekipler, üçüncü kez ehliyetsiz alkollü araç kullanıp sokağa çıkma ihlali yapan sürücü A.D.’ye 11 bin 145 lira para cezası uygularken ehliyetine de beş yıl el koydu.

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Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.D.’nin daha önce alkollü araç kullanmak suçundan iki kez ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü, polisin, aracın anahtarı istemesi üzerine de “Benim aracım yok abi. Aracın anahtarı yok. Benim şu telefonumu bana verin. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Benim kimliğim telefonumun arkasında” dedi.