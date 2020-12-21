Polise, ‘Teşkilatın numarasını verin’ demişti, bekçiye, ‘Sizi buraya gömerim’ dedi: Gözaltına alındı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, maskesiz olduğu için hakkında işlem yapan polisleri, “Bana teşkilatın numarasını verin” diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan kurye Cihan Aksu bu kez de bekçiye, “Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim” dedi ve gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Eylül ayında, hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği gerekçesiyle beş aya kadar hapsi istenen ve tutuksuz yargılanan Aksu sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü dün akşam yine maskesiz dışarı çıktı.

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Aksu, saat 20:30’da kendisini durdurarak cezai işlem uygulamak isteyen bekçi T.A.’ya, “Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim” dedi. Bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirilen Aksu gözaltına alındı.