Polise ‘Sevgilim savcı, haritadan yer beğenin cahil köpekler’ diyen iki kadına hapis cezası

Barda çıkan tartışmaya müdahale eden polislere “Siz kimsiniz de bizi karakola götüreceksiniz? Hepiniz haritadan yer beğenin, benim sevgilim savcı, cahil köpekler” diyen kadınlar ‘hakaret’ suçundan bir yıl iki ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre, stilist Gizem S. (21) ve reklamcı Duygu K. (28) bir bara gitti. Bir süre sonra S. ile garson arasında tartışma yaşandı. Olay büyüyünce hava almak için dışarı çıkan S.’nin mekana tekrar girmesine güvenlik izin vermedi.

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İçeri alınmayan S. güvenlik görevlileriyle tartışırken, devriye gezen polisler araya girdi. Mekanın sahibi iki kadından şikayetçi oldu.

Bu kez polislerle tartışmaya başlayan ikili, “Siz kimsiniz de bizi karakola götüreceksiniz? Hepiniz haritadan yer beğenin, benim sevgilim savcı, cahil köpekler” dedi.

Bunun üzerine kelepçelenerek mekandan çıkarılan iki arkadaş karakola götürüldü ve ifadeleri alındı.

‘Hatırlamıyorum’

Polislerin şikayetçi olduğu ikiliden S., “Aşırı alkollüydüm ne olduğunu hatırlamıyorum” derken K. ise “Tartışma yaşandı ancak ne olup bittiğini hatırlamıyorum” diye konuştu.

Mahkeme iki kadını ‘hakaret’ suçundan bir yıl iki ay 17 gün hapis cezasına çarptırırken, ceza ertelendi.