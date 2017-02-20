Polise hakaretten üç yıla kadar hapsi istenen HDP’li Baydemir için zorla getirme kararı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır belediye başkanı olduğu dönemde polislere hakaret ettiği iddiasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Talimatla ifade vermeyen Baydemir için ‘zorla getirme’ kararı çıkarıldı.

2004 yılında belediye başkanı seçilen Baydemir, iki dönem görev yapmıştı.

İddianamede, Baydemir’in başkan olduğu dönemde, kapatılan BDP’nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012’de Batıkent Meydanı’nda düzenlemek istediği mitingin yasaklanması nedeniyle milletvekilleriyle gittiği valilik binası önünde polislere hakaret ettiği belirtildi.

Polisin valilikten çıkmak istemeyen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) sözcüsü Hüseyin Bardakçı’yı güç kullanarak gözaltına aldığı ve buna tepki gösteren Baydemir’in polis memurlarına, “Allah sizin belanızı versin. Allah belanızı versin faşistler. Allah sizi yok etsin. Şerefsizler, alçaklar, faşistler” dediği kaydedildi.

Polis memurları Y.C., B.G. ve M.Ü.’nün ‘mağdur’, polis memuru A.S.’nin ise ‘müşteki’ olarak yer aldığı iddianamede Baydemir’in, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

İddianmede, Baydemir’in milletvekili seçilmeden önce soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadesinde üzerine atılı suçu işlediğini kabul ettiği de belirtildi.

Diyarbakır 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Baydemir’in ifadesinin ikamet ettiği Ankara’da talimatla alınması için Ankara 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazı gönderdiği, 2 Şubat’ta Ankara’da görülen talimat duruşmasına katılmayan Baydemir hakkında ifadesinin alınması için ‘zorla getirme’ kararı çıkardı.

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.