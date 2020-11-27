Polise, ‘Başıma silah dayayıp 600 bin liramı aldılar’ dedi; kumarda para kaybettiği ortaya çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde, yerde yatarken bulunan S.D. (30), polis ekiplerine, otomobilinin önünü kesen iki kişinin başına silah dayayıp bankadan çektiği 200 bin lira ile 400 bin lira değerindeki altınını çaldığını söyledi. S.D.’nin kumarda para kaybettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Kemer ilçe merkeziyle Kiriş Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda, dün öğleden sonra park halindeki otomobilin yanında bir kadının yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Oradan minibüsle geçen Safiye Uçarcı ve Mehmet Beşe de durup kadının yardımına koştu. Kemer İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz ve çok sayıda polis ekibi olay yerine gitti.

S.D., polis ekiplerine, kimliği belirsiz, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven olan iki kişi tarafından durdurulduğunu, 600 bin lira değerindeki nakit para ve altınını çalan bu kişilerin kaçtığını söyledi.

Polis ekipleri dağlık alanda ve çevrede çalışma başlatırken, fenalık geçiren S.D. için ambulans istedi.

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Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bankadan eli boş çıktığını belirlediği S.D.’yi sorguya aldı. Polis merkezinde gerçeği itiraf eden S.D., kumarda 150 bin lira kaybettiğini, ailesine bunu anlatamayacağı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

‘Suç uydurmak’tan hakkında işlem yapılan S.D., ardından serbest bırakıldı.

Yerde yatarken gördüğü S.D.’ye yardım edenlerden Safiye Uçarcı şunları anlattı: “Denk geldik, yerde yatıyordu. Biz süt satmadan geliyorduk. ‘Her şeyim gitti’ diye bağırıyordu. ‘Ben H.D.’nin kızıyım’ dedi. O zaman hemen kucakladım. Kafasından aşağı su döktüm. Ben korktum yani kıza ne olduğunu anlayamadım. Ben de bilemedim. Ama biz çok üzüldük bu olaya. Muhtarı aradım. Babasını arattırdım.”