Polise ‘ayak kırma’ talimatı veren bakana baro ve CHP’den suç duyurusu

İstanbul Barosu ve CHP, ‘polise ayak kırma talimatı veren’ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soylu, 3 Aralık’ta katıldığı bir toplantıda şunları söylemişti: “Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın. Beş yıl içeride yatmaksa yatarız.”

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Bakan daha sonra ‘olayın büyüklüğünü anlatmak için’ bu sözleri sarf ettiğini aktarmıştı.

Baro kanunları anlattı

İstanbul Barosu, Soylu hakkında bugün İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Baro, bakan hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’, ‘işkenceye azmetttirme’ ve ‘anayasayı ihlal’ suçlarından dava açılmasını istedi.

Dilekçede, ayak kıran polislerin işkence suçunu işlediği belirtilerek bu durumda Soylu’nun da azmettirici olacağı kaydedildi.

OHAL’in dahi bu hukuksal durumu değiştirmeyeceği, Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere taraf olduğu ifade edilen dilekçede kanunlar hatırlatılarak Soylu’nun açıklamalarının suç olduğu savunuldu.

CHP de devrede

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de dün Soylu hakkında ‘azmettirme’, ‘güveni kötüye kullanma’, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘anayasayı ihlal’, ‘kamu barışına karşı suçlar’ ve ‘kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar’ kapsamında suç duyurusunda bulundu.