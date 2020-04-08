Polise, ’60’ı biraz geçtim’ dedi; 80 yaşında çıktı

Samsun’un Bafra ilçesinde, polisin yolda yürürken durdurup yaşını sorduğu bir kişi, “Altmışı biraz geçtim” dedi; ancak kimlik kontrolünde 80 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsüyle mücadele için alınan önlemler kapsamında sokağa çıkama yasağı getirilen 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri olanlara yönelik denetimler sürdürüyor. Polis, her gün yasağı ihlal edenlerle karşılaşıyor. Yasağı ihlal edenlerin büyük kısmına para cezası uygulanıyor.

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Bugünkü denetime takılanlar arasında yer alan ve adı açıklanmayan yaşlı adam ise ceza kesilmeden polis tarafından evine götürüldü.