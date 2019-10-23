Polis yelekli kişi CHP’li Özkan’ı tehdit etti; Emniyet: Teşkilattan değil

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ı tehdit eden kişinin polis olmadığını, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Özkan, bugün Twitter’daki paylaşımda, Instagram’dan bir fotoğrafına yapılan yoruma yer verdi. ‘Jitem.akrep’ isimli kullancının, Özkan’ın paylaşımına hakaretler sıralayarak “Bir gece ansızın bekle” yorumunu yaptığı görüldü. Söz konusu profili kullanan kişinin polis yeleği giydiği tespit edildi.

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CHP’li vekil, paylaşımında şunları yazdı: “Bu bir polis mi yoksa kolpacı sokak serserilerinden biri mi? Alçaksın. Bunun sahibi belli olsun sonra diyeceklerim var. Bir gece ansızın gelip ne yapacaksın? Geldiğinde neyle karşılaşacağını nereden biliyorsun? Mafya mı besliyorsunuz Emniyet Teşkilatı’nda?”

Bir gece ansızın gelip ne yapacaksın? Geldiğinde neyle karşılaşacağını nereden biliyorsun? Mafya mı besliyorsunuz Emniyet Teşkilatı'nda? @EmniyetGM @TC_icisleri @AnkaraValiligi pic.twitter.com/RHEvQhEhz5 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 23, 2019

Bunun üzerine yazılı açılama yayınlayan emniyet, hesabın 1976 doğumlu M.B. tarafından kullanıldığının tespit edildiğini kaydetti. Açıklamada “Emniyet teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür. Şahsın yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle de hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır” dendi.