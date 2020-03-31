Polis ve bekçinin zorlu ‘corona’ mesaisi: Kol kola gezen ayrılıyor, kuyrukta bekleyene ‘sosyal mesafe ayarı’ veriliyor

Covid-19’dan ölenlerin ve tespit edilen vaka sayısının her geçen gün arttığı Türkiye’de, ‘Evde kal’ çağrıları ve kısıtlamalara uymayanlar polis ve bekçilerin başını ağrıtıyor. Kolluk kuvvetlerinin, sokağa çıkılmaması, zorunlu olarak çıkılsa da sosyal mesafenin korunmasının önemini vurgulamak için ‘dilinde tüy bitiyor.’ Uyarılara ısrarla uymayanlara ceza kesiliyor.

Fotoğraflar: DHA

Örneklerden biri Kahramanmaraş’tan. Uyarılara rağmen aynı bankta yan yana oturmaya devam eden iki kardeş H.K. ve K.K.’ye, 392’şer lira para cezası kesildi. Kardeşlerden biri, polisin ceza kesme işlemini cep telefonu kamerasıyla kaydedince ayrıca ‘halk sağlığını bozma’ gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılıp ‘halkı tahrik etme’ suçundan gözaltına alındı.

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Polis ekipleri, cadde ve sokakları dolduran kent halkını uyararak ‘eve sokmaya’ çalışırken valilikte yapılan toplantıda, Kahramanmaraşlıların ‘zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ya da toplu halde gezmeleri’ yasaklandı.

Şanlıurfa’da ise polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kol kola gezenleri ‘ayrılmaları’ için uyardı. PTT ve banka şubelerinde, sosyal mesafenin korunması için polis eşliğinde güvenlik bandı çekilip 1.5 metre aralıklarla işlem yapılması sağlandı.

Sivas’ta, ‘Evde kal’ çağrılarına yeterince uyulmadı. Cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekerken, bankaların önünde kuyruk oluşturanları, bekçiler uyardı. Özellikle Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı üzerindeki bankaların önünde kuyruklar oluştu. Polis ekipleri ve bekçiler, kuyruktakileri sosyal mesafe’kuralına uymaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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Bursa’da, toplu taşıma kullanımı azalırken, kendi araçlarıyla yollara çıkanlar, trafiğe neden oldu. 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Acemler kavşağı, drone ile havadan görüntülendi.