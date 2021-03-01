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Yaramazlara biraz batar!

Polis, üzerinden sahte 36 bin 150 lira çıkan kişiyi gözaltına aldı

Adana’da polis, bir araçta sahte 36 bin 150 lira ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Murat A.’nın kiraladığı otomobille Mardin’den kente sahte para getireceğini belirledi.

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Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında önlem alan ekipler, plakası belirlenen aracı uygulama noktasında durdurarak sürücü Murat A.’nın üzerini aradı.

Üzerinden 50 liralık 375, 100 liralık 174 sahte banknot çıkan
Murat A.’yı gözaltına alındı.

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