Polis tutanağına göre hatalı: Venus Williams’ın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Yedi Grand Slam şampiyonluğu olan 37 yaşındaki ünlü tenisçi Venus Williams’ın Florida’da karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

CNN’in haberine göre, kaza 9 Haziran’da gerçekleşti. Polis tutanağına göre Linda Barson’ın kullandığı, eşi Jerome Barson’ında yanında oturduğu araç kavşağa yaklaşınca kırmızı ışıkta durdu.

Yeşil ışık yanınca kavşağa doğru hareket eden aracın önüne Williams’ın aracı kırdı ve Barson’ın kullandığı araç Williams’ın aracına çarptı. Barson, ünlü tenisçinin aracına çarpmamasının mümkün olmadığını söyledi.

78 yaşındaki James Barson ve eşi Linda Barson kazadan sonra hastaneye kaldırıldı. James Barson iki hafta sonra hayatını kaybederken Linda Barson kurtuldu.

‘Polis tutanağına göre hatalı’

Ünlü tenisçi, polise verdiği ifadede, trafik sebebiyle kavşağın ortasında durduğunu ve kavşağı geçtiğinde Barson’ların aracını görmediğini söyledi. Polis tutanağına göre Williams’ın aracı saatte beş kilometre hızla gidiyordu ve kazada hatalı olan taraf ünlü tenisçi.

Barson’ların avukatı “Bayan Barson büyük bir acı içinde ve nasıl devam edeceğini bilmiyor. 35 yıllık eşi, Venus Williams’ın hatalı olduğu bir trafik kazasında hayatını kaybetti” diye konuştu.

Venus Williams’ın avukatıysa şu ifadeleri kullandı:“Bayan Williams kavşağa yeşil ışıkta girdi. Polis tutanağına göre, Bayan Barson ona çarptığında Bayan Williams saatte beş kilometre hızla gidiyordu. Yetkililer Bayan Williams’ı herhangi bir trafik ihlaliyle suçlamıyor. Bu talihsiz bir kaza ve Venus sevdiklerini kaybeden aileye en içten taziyelerini iletti.”