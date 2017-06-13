Polis tarafından öldürülen Uğur Kurt’un annesine beraat kararı

Okmeydanı’nda cemevi bahçesinde beklerken polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt’un annesi, polisin avukatının saat kordonunu kopardığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Uğur Kurt, 22 Mayıs 2014’te Berkin Elvan eylemi ve Soma anmasına düzenlenen polis saldırısı sırasında öldürülmüştü.

Kurt’u vurarak ölümüne sebep olan Korkmaz, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan bir yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmış, ceza 12 bin 100 lira adli para cezasına çevrilmişti.

Polisin yargılandığı duruşmada çıkan arbedede sanık polisin avukatı Tolga Yurdakul, saatinin kordonunu kopardığı gerekçesiyle Güllünaz Kurt’tan şikayetçi olmuş, anne Kurt’a ‘hakaret’ ve ‘basit yaralama’ iddialarıyla üç yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre duruşmada esasa ilişkin savunma yapan Kurt ailesi avukatlarından Hasan Kılıç “Yargılama hiçbir şekilde olmamalıydı. Bu yargılama hepimiz için üzüntü verici” diyerek beraat talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, suçlamalara ilişkin şüpheden uzak kesin delil elde edilmediğini belirterek anne Kurt’un beraatine karar verdi.