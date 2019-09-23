Polis tarafından öldürülen 395 kişinin ailesi AKP önüne gidiyor

Polisin ‘dur‘ ihtarına uymadığı iddiasıyla 13 yılda 395 kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Baran Tursun Vakfı Başkanı Mehmet Tursun, “Çocuklarımızı neden öldürdünüz?” diyerek, ‘adalet‘ arayışlarını iktidar partisi önünde sürdüreceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mezopotamya Ajansı’na göre, öldürülenlerin 91’i çocuk, 86’sı kadın, 218’i ise yetişkinlerden oluşuyor.

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2007 yılında oğlu Baran Tursun polisin ‘dur‘ ihtarına uymadığı gerekçesi ile öldürüldükten sonra 2010 yılında Baran Tursun Vakfı’nı kuran Mehmet Tursun, Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunun (PVSK) değiştirilmeden bu tür ölümlerin artacağına dikkat çekti.

‘Çoğu cezasızlık ve beraatle sonuçlandı’

‘Öngörü ve makul şüphe’ kavramlarının soyut olduğunu vurgulayan Tursun şöyle konuştu: “Evinde mutlu olan bir polisin öngörüsü ile gayri resmi işlere bulaşan bir polisin öngörüsü bir olur mu? Kürtlerden nefret eden, solculardan nefret eden bir polisin öngörüsü bir olur mu? 395 kişinin bütün davalarına gidip geldiğimizde, sanık polis, ‘Ben yasanın bana verdiği yetkiye göre iş yapmışım, yasa bana makul şüphe ve öngörü yetkisi veriyor’ şeklinde kendini savunuyor. Bu savunmalardan sonra davaların çoğu cezasızlık ve beraatla sonuçlandı.”

Tursun sadece beş ya da altı polisin ceza aldığını söyledi.

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‘Bizim muhatabımız hükümet o yüzden AKP önüne gideceğiz’

Vakıf olarak yakınları polis tarafından ‘dur‘ ihtarına uymadığı iddiasıyla öldürülen tüm ailelerle partilerin önünde adalet arayacaklarını dile getiren Tursun sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık biz de öğrendik siyasi partilerin önüne gitmeyi ama bizim muhatabımız hükümet ve devlet olduğu için iktidar partisinin önüne gidip, ‘Çocuklarımızı neden öldürdünüz? Bu çocuklardan hangi birisi polisin kafasını kırdı, taş attı, polise yan baktı? Madem taş atmadı, madem yan bakmadı, kafasını kırmadı, bu çocukları neden öldürdünüz? Haydi öldürdünüz neden ceza vermediniz?’ diyeceğiz.”