Polis tarafından eve gönderilen 77 yaşındaki Ali amcadan gazetecilere: Yakışıklı çekin

Manisa’da sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki Ali Öztopaç, polis ekiplerince uyarılıp evine gönderildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere “Yakışıklı çekin’” dedi.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsüne karşı önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerinde olanlar ile bazı kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma yasağını delmek isteyen isimlerden biri de Öztopaç’tı.

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Öztopaç, Turgutlu’da, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetimine ‘takıldı’. Kimlikleri kontrol eden ekipler, yasağa uymayanları belirleyip, evlerine gönderdi.

Denetim sırasında Öztopaç’ın kimliğine bakıldığında, 77 yaşında olduğu belirlendi. Öztopaç, neden dışarıda olduğunu soran polislere, “Kontör bitti, telefonlar durdu. Çok şükür sağlığım yerinde, mecburen PTT’ye geldik” dedi. Öztopaç, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere ise “Beni yakışıklı çekin” diye seslendi.