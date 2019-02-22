Polis tacizine uğrayan Demirel’den Soylu’ya: Ya bana bir şey olursa?

Polisin cinsel tacizi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Merve Demirel, can güvenliğinden endişe ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter/@acun_karadag

Demirel Ankara’da katıldığı eylemde gözaltına alınırken polis tacizine maruz kalmış, o ana ilişkin fotoğraflar kamuoyuna yansımıştı.

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İçişleri Bakanı Soylu ise “Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın” sözleriyle tacizi ‘aklamış’, Demirel’i ve ailesini hedef göstermişti.

‘Bakanın tehdidi cesaret verir’

Fotoğraf: Mezapotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Demirel, “Yaşadığımız olayı bıraktım, ailemin başına bir şey gelecek diye endişelenmeye başladım” dedi.

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Ailesinin hedef gösterilmesinden rahatsız olduğunu söyleyen Demirel şunları söyledi: “Bu kabul edilemez bir durum. Bu ülkede içişleri bakanlığı yapan birinin böyle tehditler savurması, sağduyulu düşünmeyen insanlara büyük cesaret verir. Bu söylemlerle çok daha korkunç olayların önünü açıyorlar. Eğer kötü bir şey yaşanırsa bunu nasıl göğüsleyecekler, hesabını nasıl verecekler? Şu an tek derdim aileme, kardeşime söyledikleri şeyler yüzünden bir zarar gelebilir mi? En son geldiğimiz noktada kendim ve ailem adına can güvenliğimizi düşünüyorum.”

‘Terörize etme çabası’

Demirel, kendisiyle söyleşi yapmasının ardından gazeteci Derya Okutan’ın gözaltına alındığını öğrenince çok üzüldüğünü belirtti: “Üstelik terör ile mücadele tarafından alındı. Biz meseleyi her zaman taciz üzerinden dillendirdik. Kadınlar üzerinden konuştuk. Meselenin terörle hiç bir bağlantısı yok. Yaptıkları bütün açıklamalar bunu terörize etmeye çalıştıklarını gösteriyor.”

‘Susmayın’

Taciz kurbanlarına seslerini çıkartmalarını tavsiye eden Demirel kadınlara şöyle seslendi: “Bu durum karşısında susmayın, annenize anlatın, babanıza anlatın, kadınlar olarak seslerinizi yükseltin denilen ve böyle politikalarla yürütülmeye çalışan bir ülkede kadının susmasını beklemek korkunç bir şey.”