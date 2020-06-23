Polis, ‘sosyal mesafeye uymuyor’ diye annesine kızıp bir yaşındaki bebeğin yüzüne öksüren kadını arıyor

ABD’nin California eyaletinde polis, bir yaşındaki bebeğin yüzüne kasıtlı olarak öksüren kadını arıyor.

Fotoğraf: New York Post

Polis, 12 Haziran’da San Jose kentindeki, donmuş yoğurt satan bir zincirin şubesinde, maskesini indirip bebek arabasındaki bebeğe doğru eğilip iki kez öksüren kadının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı.

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Bu kadını görenlerin, tanıyanların yardımcı olmasını isteyen polis teşkilatının açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bebeğe doğru eğilip iki kez öksürmüş. Hiçbir zaman kimse kimsenin yüzüne öksürmemeli ancak damlacıkla bulaşan bir hastalığın neden olduğu salgınla mücadele ederken bu daha büyük bir suç teşkil ediyor.”

San Jose Polis Teşkilatı, kadını, ‘beyaz, 60’lı yaşlarda ve orta boylu’ olarak niteledi ve iletişim kurulması gereken isimleri ve telefon numaralarını paylaştı. İlk incelemede, kadının, bebeğin annesine, sosyal mesafeyi korumadığını düşünerek sinirlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Bebeğin annesi Mireya Mora da kasaya yakın bir noktada sırada beklerken, arkalarındaki kadının söylenmeye başladığını ve birden gelip oğluna doğru öksürüp oradan uzaklaştığını anlattı. Mora, “Sanırım sosyal mesafeye uymadığımı düşündü ama onun önündeydim ve ihlal etmiyordum. Birden gelip öksürünce şoke oldum” dedi.

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Covid-19 salgını sırasında, toplum içinde birilerine öfkelenince ya da tartışınca tüküren, öksüren, marketlerdeki ürünlere tükürenler oldu. Bazıları hapis cezası aldı. Örneğin Galler’in başkenti Cardiff’te yaşayan, corona virüsü taşıdığını iddia edip bir polis memuruna tüküren adam 26 hafta hapis cezasına çarptırıldı.