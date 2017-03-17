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Polis şiddetini protesto etmek isteyen Hollandalı Türklerin eylemine izin çıktı

 

Rotterdam’da Hollandalı Türklerin polis şiddetine karşı düzenlemeyi planladıkları eyleme izin çıktı.

Türk başkonsolosluğu önünde geçen hafta düzenlenen eyleme polis sert müdahalede bulunmuştu. Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iniş izninin iptaliyle Hollanda ve Türkiye arasında başlayan gerginlik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saran Kaya’nın karayoluyla gittiği Hollanda’dan Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Kaya’nın Almanya’ya geri gönderilmesi sonrasında Rotterdam’da yaşayan Hollandalı Türkler kararı tepki göstermek için başkonsolosluk önünde bir eylem yapmış, Hollanda polisi ise göstericilere müdahalede bulunmuştu.

Deutche Welle Türkiye’nin haberine göre polis şiddetini protesto etmek isteyen Hollandalı Türklerin eylemine izin çıktı.

Rotterdam Belediye Başkanı Sözcüsü Lennart de Jong, söz konusu eylemin bugün TSİ 19.00’de ana tren garı önünde gerçekleştirileceğini söyledi: “Türkler, haklarını koruma amaçlı gösteri için başvuruda bulunuldu ve gösteriye izin verildi.”

Hollanda’da önceki gün düzenlenen seçimi mevcut Başbakan Mark Rutte’nin partisi VVD’nin kazanmasının ardından Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Türkiye ile gerilimi yatıştırmak istediklerini belirtmişti.

Bugünü eyleme gerekli iznin çıkması da ‘yumuşama sinyali’ olarak yorumlandı.

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