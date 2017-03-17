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Polis şiddetini protesto etmek isteyen Hollandalı Türklerin eylemi iptal edildi

 

Rotterdam’da Hollandalı Türklerin polis şiddetine karşı düzenlemeyi planladıkları eylem organizatörler tarafından iptal edildi.

Türk başkonsolosluğu önünde geçen hafta düzenlenen eyleme polis sert müdahalede bulunmuştu. Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iniş izninin iptaliyle Hollanda ile Türkiye arasında başlayan gerginlik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saran Kaya’nın karayoluyla gittiği Hollanda’dan Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Kaya’nın Almanya’ya geri gönderilmesi sonrasında Rotterdam’da yaşayan Hollandalı Türkler karara tepki göstermek için başkonsolosluk önünde toplanmış, Hollanda polisi ise göstericilere müdahalede bulunmuştu.

Gerekçe bilinmiyor

AFP’ye konuşan Rotterdam Belediye Başkanı Sözcüsü Lennart de Jong, organizatörlerin gösteriyi iptal ettiklerini söyledi. İptal gerekçesini bilmediklerini aktaran sözcü, polisin gösteri düzenlenme ihtimaline karşı hazırlıklı olacağını kaydetti.

İzin verilmişti

Öğle saatlerinde konuşan sözcü, eyleme izin çıktığını ve TSİ 19.00’da ana tren garı önünde gerçekleştirileceğini söylemişti“Türkler, haklarını koruma amaçlı gösteri için başvuruda bulunuldu ve gösteriye izin verildi.”

Hollanda’da önceki gün düzenlenen seçimi Başbakan Mark Rutte’nin partisi VVD’nin kazanmasının ardından Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Türkiye’yle gerilimi yatıştırmak istediklerini belirtmişti.

Bugünü eyleme gerekli iznin çıkması da ‘yumuşama sinyali’ olarak yorumlanmıştı.

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