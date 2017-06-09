Polis, şiddet mağduru kadına, ‘Aranızda halledin’ demiş

Üniversite öğrencisi A.T’nin, Taksim’deki bir kafenin işletmecisi Erol K. tarafından dakikalarca dövüldüğü, ileri sürüldü.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, Erol K. ile 1,5 yıldır birlikte olduklarını belirten A.T. şunları söyledi: “Son günlerde aramızda sorunlar vardı. O gün konuşmak için işyerine gittim. Tartışmaya başladık. Birden boğazımı sıktı. Kafedeki diğer kişilerin araya girmesiyle boğazımı bıraktı. Nasıl olduğunu anlamadığım bir anda elleriyle kafamı tutarak duvara vurmaya başladı. Kaç kez vurduğunu hatırlamıyorum bile. Kanlar içinde kaldım. Korkup kafeden kaçtım.”

‘Gençler kendi aranızda halledin’

Erol K.’nın A.T.’yi dövdüğü esnada, ortağı Avaz B.’nin, A.T’nin çığlıkları duyulmasın diye mekandaki müziğin sesini açtığı da öne sürüldü.

Kafeden koşarak çıktıktan sonra Erol K.’nın peşinden geldiğini kaydeden A.T, “Polis noktasına gittim. Polisten onu yakalamalarını istedim. Polis, ‘Gençler kendi aranızda halledin’ dedi. Polis Erol’u tutarken koşup evime geldim” diye konuştu.

Darp raporu alan kadın, bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Darp edildiği cuma gününden beri yemek yiyemediğini ve yalnız uyuyamadığını söyleyen A.T.’ye kafenin ortağı Avaz B.’nin de tehdit mesajları attığı ileri sürüldü.