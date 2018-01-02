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Yaramazlara biraz batar!

Polis Semih Özakça’nın annesini yerlerde sürükledi!

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Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen’in kardeşi ve Semih Özakça’nın annesi darp edilerek gözaltına alındı. İkili kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: @SemihOzakca

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle eylem yapan Gülmen ve Özakça’nın açlık grevi 300 günü geride bıraktı.

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Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen ve Özakça’nın annesi Sultan Özakça Ankara’daki Güvenpark’ta yakınlarının işe iadesini istedi.

Beyza Gülmen KHK’yla ihraçları değerlendiren OHAL Komisyonu’nu göreve çağırırken ikilinin etrafını sivil polisler sardı. Polisler önce Özakça ve Gülmen’in elindeki pankartı yırttı.

Daha sonra da ikili gözaltına alındı. İki sivil polis, Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça’yı kollarından tutup sürükleyerek gözaltı aracına götürdü.

Özakça’nın bu sırada ayakkabısının çıktığı görüldü. Anne Özakça “Benim çocuğumu öldüremezler! Çocuğum gözümün önünde eriyor! Bir anne nasıl dayabilir? Bir açıklama yapsınlar bize” diye bağırdı.

Semih Özakça, annesinin sinir krizi geçirerek fenalaştığını duyurdu.

İkili kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Gülmen ve Özakça 300 gündür açlık grevinde


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