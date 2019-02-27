Polis sekiz saat ‘nöbet’ tuttu: ‘ATM faresi’ne suçüstü

Konya’da ATM’lere kart kopyalama cihazı takan şüpheli, polisin sekiz saatlik ‘dolandırıcı nöbeti’ sonunda suçüstü yakalandı.

Şüphelinin yakalanışı ATM kamerasından kaydedildi. (DHA)

İl emniyetine bağlı siber suçlarla mücadele şube polisleri, bir ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit etti.

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Polis, şüphelinin cihazını almaya gideceğini değerlendirerek 22 Şubat’ta ATM yakınlarında beklemeye başladı. Sekiz saatlik bekleyişin ardından şüpheli kartı almaya gitti.

Polis bu sırada Nezih Y. adlı şüpheliyi gözaltına alarak kelepçeledi.

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Sorguda ilk kez böyle bir şey yaptığını söyleyen Nezih Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

